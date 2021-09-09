مسؤول أميركي: لا يوجد سبب تقني لعدم إجراء الانتخابات.. والقيادة الليبية تحتاج للعمل معا لتقديم التنازلات

قال ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا جون بينيل، إنه «لا يوجد سبب تقني لعدم إجراء الانتخابات» الليبية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحرة الليلة»، الذي يذاع الليلة عبر قناة الحرة، إن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزة. الشعب الليبي جاهز. المجتمع الدولي جاهز. بصراحة، نحتاج حقًا إلى أن نكون في موسم الحملات الانتخابية في الوقت الحالي مع وجود وقت قصير جدًا من الآن وحتى 24 ديسمبر»، وفق صفحة السفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأردف: «تحتاج القيادة الليبية للعمل معًا لتقديم التنازلات اللازمة بشأن الأمور القانونية والأساس الدستوري حتى تُجرى الانتخابات».

وفي وقت سابق الخميس، صرَّح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الخميس، بأن المجلس أرسل القانون رقم 1 للعام 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه إصدار مجلس النواب قانونًا للانتخابات «بشكل إحادي»، واصفًا إياه بـ«المخالفة الدستورية»، وطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم التعامل معه. وقال المجلس: «نرفض استمرار رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) في خرق النصوص الواضحة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن؛ بل والنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه»، حسب بيان لمجلس الدولة.

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