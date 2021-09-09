أحزاب وتكتلات سياسية: قانون انتخاب الرئيس إنجاز تاريخي ونحذر من عرقلته

رحب 13 حزبًا وتكتلا سياسيًا، في بيان، بصدور القانون رقم 1 لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

وأكد البيان، أن الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة، تبارك للشعب الليبي هذا الانجاز التاريخي، وتتوجه بالتحية لكل الجهود التي بذلتها شرائح المجتمع الليبي وتنظيماته السياسية وإلى المجتمع الدولي لتحقيق مطلب الشعب في ممارسة حقه في اختيار رئيسه في سابقة تاريخية منذ زمن الاستقلال.

وأردف؛ “وإذ ترحب الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية بإصدار هذا القانون، فإنها تحمل المسؤولية التاريخية كاملة لأي جهة تحاول منع أو عرقلة العملية الانتخابية، وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب هذه العرقلة، وتدعوا إلى تغليب مصلحة الوطن وانجاز هذا الاستحقاق المهم بشفافية ونزاهة”.

ودعا البيان “إلى ممارسة المزيد من الضغط الدولي في سبيل إخراج كل القوى الأجنبية والمرتزقة”، كما طالب “الحكومة بالإسراع في تقديم المساندة للمفوضية وخلق الظروف الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات في كل ربوع الوطن، وتسهيل إجرائها للقاطنين خارج الوطن”.

وأوضح البيان، أن “الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية تدعو مجلس النواب إلى الإسراع في إصدار قانون انتخاب المجلس التشريعي، وتطلب من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمتزامنة في الموعد المحدد في 24 ديسمبر القادم”.

وختم البيان داعيًا “أبناء الشعب الليبي كافة بضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات وممارسة حقهم في إختيار سلطاتهم والمساهمة في صنع المستقبل الذي يليق بهم”.

الأحزاب والتكتلات السياسية الموقعة على البيان، هم:”الحزب المدني الديموقراطي”، “تكتل إحياء ليبيا”، “تحالف القوى الوطنية”، “الحزب الوطني الوسطي”، “حزب شباب الغد”، “تيار ليبيا للجميع”، “تجمع الإرادة الوطنية”، طالحراك الوطني الليبي”، “التكتل الوطني للبناء الديمقراطي”، “حراك من أجل 24 ديسمبر”، “حراك ليبيا تنتخب رئيسها”، “الاتحاد النسائي درنة”، “الشبكة للدعم وتمكين المرأة”.

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