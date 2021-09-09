الكويت: ندعم كل ما يهدف إلى استقرار ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2021

عبر وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بدولة الكويت، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن دعم بلاده الكامل ، لكل مايهدف إلى استقرار ليبيا، ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية الكويت مع نظيرته الليبية اليوم الخميس وذلك على هامش أعمال الدورة ( 156 ) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التى انطلقت أعمالها في مقر الأمانة العامة في القاهرة اليوم برئاسة دولة الكويت .

واستعرضت وزيرة الخارجية الليبية التطورات الإيجابية التى يشهدها الوضع في ليبيا، وعلى مختلف الصعد، وذلك بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها كحكومة واحدة تجمع وتمثل كل الليبيين .

كما قدمت وزيرة الخارجية لنظيرها الكويتي، وباعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر تشاوري دولي بداية شهر أكتوبر، بهدف وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بمبادرة استقرار ليبيا، والمتضمنة التطبيق الفعلي ، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا