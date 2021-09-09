دراسة.. لأول مرة منذ 6 سنوات تجف بحيرة وادي كعام خلال أغسطس

كشفت دراسة أجريت حول جفاف بحيرة سد وادي كعام بالقرب من مدينة الخُمس أن كمية الأمطار انخفضت بنسبة 33 % عن السنوات السابقة، حيث بلغت 207 مليمترًا، وكان هناك 36 يومًا ماطرًا فقط، وأن أعلى كمية سجلها المركز الوطني للأرصاد الجوية هي 34 مليمترًا في 26 أكتوبر من العام 2020 .

الدراسة، التي أجريت عن البحيرة؛ أوضحت أنها جفت لأول مرة في شهر أغسطس في الفترة الممتدة بين عاميْ 2014 و2021 ، حيث وصل معدل التبخر في شهر يوليو من العام الحالي إلى 160 مليمترًا، بينما وصل في شهر يونيو إلى 158 مليمترًا، حسب بيانات وزارة الموارد المائية، وأدت زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض، وبالتالي ارتفاع معدلات التبخر.

يُشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية في ليبيا قد دقّ ناقوس الخطر حول نقص المياه في البلاد بعد جفاف بحيرة السد، الذي يؤدي إلى نتائج سلبية على المزارع والمشاريع المحيطة التي تعتمد عليها بشكل مباشر في إمدادات الري.

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