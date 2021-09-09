المنفي والكبير يبحثان نتائج تقرير التدقيق المالي لحسابات المصرف

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحضور نائبيه، موسى الكوني وعبد الله اللافي، خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بحثا استكمال آليات توحيد المصرف، ونتائج تقرير المراجعة والتدقيق المالي.

وفي هذا الصدد قدم مدير المصرف إحاطة بالإجراءات التي اتخذت للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

وأكد ضرورة التعامل بمسؤولية مع نتائج وتوصيات التقرير، إلى جانب استئناف المشاورات مع كافة المؤسسات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وما يمكن اقتراحه من سياسات مالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة.

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