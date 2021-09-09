الصهبي: قانون الانتخابات يؤسس لجمهورية رئاسية.. وموعدنا 24 ديسمبر

علق عضو اللجنة الدستورية وقوانين الانتخابات بمجلس النواب، صلاح الصهبي، على صدور القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي.

ونشر الصهبي عبر حسابه على فيسبوك، نص القانون، معلقًا عليه قائلًا: “صدر الآن من مجلس النواب القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي، القانون يؤسس لجمهورية رئاسية والانتخابات القادمة في موعدها بإذن الله، 24 ديسمبر 2021”.