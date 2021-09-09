ميناء بنغازي: دخول 1128 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ثلاث سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها سفينة محملة بـ 1128 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي بمغادرة سفينة نقل السيارات (قراند نيويورك) للميناء بعد تفريغ حمولتها من السيارت وعددها 1128 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأكد الشهيبي دخول سفينة نقل الحاويات( إتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 200 حاوية بضائع مختلفة كما تم دخول سفينة نقل الحبوب ( مونترلكس ) وعلى متنها 28948 طن من حبوب الشعير.