إدارة شؤون الأمريكتين بالخارجية تنظم اجتماعها الافتراضي الأول مع رؤساء البعثات الليبية في الأمريكتين

ليبيا – نظمت إدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإجتماع الافتراضي الأول مع رؤساء البعثات الليبية في الأمريكتين، وذلك عبر تقنية الفيديو أمس الأربعاء بناء على توجيهات وكيل الشؤون السياسية بالوزارة محمد خليل عيسى.

وكيل الشؤون السياسية بالوزارة ترأس هذا الاجتماع، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، وبحضور مدير إدارة شؤون الأمريكتين، ورؤساء الأقسام بالإدارة وعدد من الموظفين.

وأكد أن هذه المبادرة الخاصة بالتواصل مع البعثات في الخارج، تأتي في إطار خلق آلية دورية للتواصل المستمر، والتشاور وتبادل وجهات النظر ومحاولة حلحلة الإشكاليات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج وتحسين أدائها الدبلوماسي والقنصلي والاداري، مشددًا استعداد الوزارة لمعالجة مايعترض البعثات من عوائق.

من جانبه أكد مدير إدارة شؤون الأمريكتين أن هذا اللقاء يشكل فرصة تهدف إلى تحقيق مصلحة العمل السياسي والدفاع عن مصالح ليبيا في الخارج.

ومن جهتهم استعرض رؤساء البعثات ما تواجهه السفارات من إشكاليات مالية وإدارية، والصعوبات التي تعترض تقديم الخدمات بالشكل الملائم للجاليات الليبية المتواجدة في بعض الدول، فيما أبدى مدير الإدارة ورؤساء الأقسام بعض الملاحظات حول عمل السفارات، والسبل الكفيلة بتحسين أدائها على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وإيجاد الحلول لمشاكلها.

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