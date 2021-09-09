ألمانيا تُعيد فتح سفارتها في طرابلس.. وتُجدّد دعم مخرجات برلين 2

أعلن وزير الخارجية الألماني، “هايكو ماس، إعادة افتتاح سفارة بلاده بطرابلس، وعودتها للعمل رسميًا في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، بمقر ديوان مجلس الوزراء، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية في ليبيا، و إمكانية المضي قدمًا نحو الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام، والتحديات التي تُواجهها، وفق البيان الرسمي للحكومة على حسابها في “فيس بوك”.

يُذكر أن وزير الخارجية الألماني وصل، صباح اليوم، على رأس وفد حكومي لتدشين عمل السفارة الألمانية بطرابلس، ودعم الجهود السياسية لإنجاح مخرجات مؤتمر برلين 2، وخارطة الطريق الداعمة له.

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