وزير خارجية ألمانيا: الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب خطوات مهمة لاستقرار ليبيا

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إلى ليبيا، اليوم الخميس، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والتحضير لإجراء الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، فضلا عن إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس.

وقال ماس في تصريحات صحفية، من المطار عقب وصوله: “نحن نشهد تقدمًا جيدًا في البلاد ونريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق. لكي يحدث ذلك، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة تالية”.