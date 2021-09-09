وزير خارجية ألمانيا: الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب خطوات مهمة لاستقرار ليبيا

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إلى ليبيا، اليوم الخميس، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والتحضير لإجراء الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، فضلا عن إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس.
وقال ماس في تصريحات صحفية، من المطار عقب وصوله: “نحن نشهد تقدمًا جيدًا في البلاد ونريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق. لكي يحدث ذلك، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة تالية”.
وأضاف وزير الخارجية الألماني “استنتاجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يجب أن يتم تنفيذها”.
وتابع “من البنود الخاصة على جدول أعمال زيارة اليوم إعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس، فألمانيا ستبقى شريكا ملتزما وستواصل العمل من أجل السلام في ليبيا. من أجل تحقيق تلك الغاية، فإننا نعزز وجودنا الدبلوماسي في البلاد”.
يذكر أن الدبلوماسيين الألمان غادروا ليبيا عام 2014 بسبب عدم الاستقرار في البلاد، وتصاعد وتيرة العنف، وعملوا من تونس.
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