بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة ليبيا على إصلاح قطاع الأمن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2021

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة ليبيا في القيام بإصلاحات في قطاع الأمن، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الايطالية للأنباء.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في طرابلس أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة ليبيا في القيام بإصلاحات في قطاع الأمن، ومن الأمثلة الملموسة على ذلك، “ما نقدمه من مساعدة في بناء ثكنات تأوي ضباط من جميع أنحاء ليبيا معًا، كما ندعم أيضا القوات الامنية المشتركة التي تؤمن الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ومستعدون للقيام بالمزيد “.

وأوضح بوريل أنه بحث أيضًا مع الشركاء الليبيين “كيفية زيادة التعاون مع المهمة البحرية الأوروبية إيريني، التي تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبذلك يظل الاتحاد الأوروبي الجهة الوحيدة التي تراقب الامتثال لحظر الأسلحة ويساهم في مكافحة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا”.