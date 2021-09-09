المنقوش تطلع وزير كويتي على «مبادرة استقرار ليبيا»

قدمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، خلال لقائها ونظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الحمد الصباح، في القاهرة اليوم الخميس، نبذة عن «مبادرة استقرار ليبيا» كأول مبادرة وطنية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية.

جاء لقاء المنقوش ونظيرها الكويتي على هامش مشاركتهما في اجتماع الدورة (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التى انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة برئاسة دولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن المنقوش استعرض مع نظيرها الكويتي خلال اللقاء «التطورات الإيجابية التى يشهدها الوضع في ليبيا، وعلى مختلف الصعد، وذلك بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها كحكومة واحدة تجمع وتمثل كل الليبيين».

– تطورات الوضع الليبي على أجندة الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية

وأكدت المنقوش خلال اللقاء «عزم ليبيا تنظيم مؤتمر تشاوري دولي في شهر أكتوبر القادم، بهدف وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بمبادرة استقرار ليبيا، والمتضمنة التطبيق الفعلي، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا».

من جهته عبر وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الحمد الصباح للمنقوش، عن دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى استقرار ليبيا، ووحدة أراضيها.

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