الصور يبحث مع وزارة الداخلية سير العمل الأمني المتعلق بحماية المرافق الكهربائية

ليبيا – عقد النائب العام الصديق الصور أمس الأربعاء اجتماعًا مع مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية العميد السنوسي صالح السنوسي ، بحضور نائب مدير الإدارة محمد المرحاني، ومدير أمن جنزور، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي فرع جنزور.

الاجتماع الذي أقيم بمكتب النائب العام ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عددًا من المواضيع، من أبرزها سير العمل الأمني المتعلق بحماية المرافق الكهربائية، والإجراءات الضبطية ضد الخارجين عن القانون.

كما تم مناقشة الحملات الأمنية التي قامت بها إدارة حماية الطاقة الكهربائية لضبط عمليات تهريب وبيع الأسلاك النحاسية المسروقة التي حصلت خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية الأخرى.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية