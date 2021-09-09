دعوة ألمانية من طرابلس لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن إعادة افتتاح سفارة بلاده في طرابلس من شأنها أن تعزز الاتصالات بين البلديْن.

وذكر أنه يجب المحافظة على ما حققته حكومة الوحدة الوطنية، خلال المدة الماضية، وهو ما يعني الحاجة إلى التقدم على أصعدة العملية السياسية كافة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدّد “ماس”، خلال كلمته بمناسبة إعادة الافتتاح، دعم ألمانيا لانتخابات 24 ديسمبر المقبلة، والعملية السياسية في ليبيا، بالاشتراك مع الهيئة الأممية.

وشدّد على ضرورة إيجاد طريقة معينة تضمن خروج ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية، دون أي تأخير للعملية السياسية في ليبيا.

وأضاف “ماس” أن عودة السفارة للعمل بكافة أفراد طاقمها من طرابلس تتطلب بعض الوقت بسبب أنها ظلت مغلقةً من 2014.

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