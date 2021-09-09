ماس: الليبيون يتطلعون لاختيار قادتهم في انتخابات حرة ونزيهة نهاية العام

قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، إن إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس دليل على العلاقات الودية بين ليبيا وألمانيا، مؤكدا أنها تعكس التقدم الذي أحرزته ليبيا منذ العام الماضي.

ووفقا لبيان الخارجية الألمانية، أضاف ماس، في كلمته خلال إعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس، أن التقدم الذي أحرزته ليبيا تمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإقرار وقف إطلاق النار، وعودة إنتاج النفط، وإعادة فتح الطريق الساحلي.

وأشار إلى ضرورة العمل في الوقت الحالي بجد للحفاظ على هذا الزخم وتوحيد البلاد بشكل فعلي، قائلا: “هذا يعني أننا بحاجة إلى إحراز تقدم على جميع مسارات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.

وأكد تطلعات الشعب الليبي في اختيار قياداته من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، في 24 ديسمبر، لافتا في الوقت ذاته، إلى أهمية إيجاد طريقة لضمان مغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون تأخير.

وذكر: “إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ستظل ألمانيا داعمًا قويًا لليبيا وللعملية السياسية”، متابعا: “في يونيو، استضفنا مؤتمر برلين الثاني، الذي وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مخرجاته، واليوم، تؤدي إعادة افتتاح السفارة إلى تعميق جهودنا لمساعدة الليبيين في بناء مستقبل أفضل”.

وأفاد بأنه تم إغلاق السفارة الألمانية منذ عام 2014م، لذلك، لا يمكن أن تعمل بكامل طاقتها مرة أخرى بين عشية وضحاها، مبينا أن العودة إلى السعة الكاملة ستستغرق بعض الوقت، آملا أن تضيف السفارة فصلا جديدا للعلاقات الألمانية الليبية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

