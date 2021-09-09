الدبيبه والرئيس التونسي يتفقان على إعداد بروتوكول لعودة الحركة البرية والجوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2021

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه مع الرئيس التونسي قيس سعيد على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وبحث الجانبين خلال لقائهما في تونس اليوم الخميس التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وتونس وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والإقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وحضر اللقاء وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.