ليبيا وتونس تتفقان على إعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين

اتفقت ليبيا وتونس، على إعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة عبر الحدود البرية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين في أقرب وقت، بحسب ما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية.

جاء الاتفاق خلال اجتماع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بقصر قرطاج، بحضور وزراء الصحة والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

ووصل الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، إلى تونس قادما من طرابلس في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

– الدبيبة يصل تونس للقاء قيس سعيد

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسُبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» ،أن الجانبين اتفقا «على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن».

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