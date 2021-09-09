خلال زيارتها القاهرة.. المنقوش تسلم السفارة 250 جواز سفر خاص بالمواطنين

استقبل القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، محمد عبد العالي مصباح، وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش.

السفارة الليبية في القاهرة، وبيان صادر عن مركزها الإعلامي، قالت: “تترأس المنقوش، الوفد الليبي المشارك في اجتماعات الدورة العادية (156) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية”.

وأضافت: “في إطار الاهتمام الذي توليه المنقوش لأبناء الجالية الليبية بالخارج، قامت وبشكل شخصي بإحضار عدد (250) من جوازات سفر المواطنين الذين تم تصويرهم بالسفارة خلال الفترة الماضية وسلمتها للسفير ليتم تسليمها للمواطنين.