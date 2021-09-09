شركة البريقة: نخلي مسؤوليتنا عن الزحام في مصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2021

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أنها تخلي مسؤوليتها عن الازدحام الحاصل أو الذي سيحدث نتيجة قيام بعض سائقي الوقود بإيقاف نقل الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها احتجاحا على اشتراط الشركة توفر تصريح هيئة السلامة الوطنية كشرط أساسي للسماح لها بنقل الوقود وذلك لحماية الارواح.

ولفتت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى أنها تحيل الأمر لجهات الاختصاص بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفادياً لخلق أي إرباك في عملية التزويد مؤكدة أنهاء لن تسمح باستعمال سيارات نقل الوقود إلا بتوفر اشتراطات السلامة حماية للأرواح والممتلكات.