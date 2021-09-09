نورلاند يؤكد للدبيبة دعم واشنطن لجهود حكومته لتحقيق الاستقرار وتمهيد الطريق للانتخابات

جدد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ​​في ليبيا وتمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وفق تغريدة نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر».

جاء تأكيد نورلاند خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية، اليوم الخميس، رفقة عدد من المسؤولين، التقوا خلالها بالرئس قيس سعيد.

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وأضافت السفارة الأميركية لدى ليبيا في تغريدة ثانية أن السفير ريتشارد نورلاند ناقش خلال لقائه مع الدبيبة «أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا».

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