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ليبيا تسجّل 23 وفاة جديدة بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 1.802 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.

وتلقى المركز، عبر مختبراته الموزعة على مختلف مناطق البلاد، 6.323 عينة، ظهرت بينها 4.521 عينة سلبية، و1802 إيجابية، بينها 1.414 جديدةً و 388 مخالطةً.

وأشار المركز الوطني، في بيانه، إلى أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 28.5%، مضيفًا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.636 حالة.

وأظهرت الإحصاءات العامة للمركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 321.370، وتقدّر الحالات النشطة بـ 82.744، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 234.229، والوفيات إلى 4.397 حالة.

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قناة 218 الليبية

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