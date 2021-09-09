الدبيبة يصل تونس للقاء الرئيس التونسي

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تونس اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس، قيس سعيد، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بين البلدين.
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قناة ليبيا
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