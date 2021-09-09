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الدبيبة يصل تونس للقاء الرئيس التونسي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تونس اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس، قيس سعيد، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بين البلدين.

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قناة ليبيا

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