العيضة: ملك المغرب أسقط الإخوان على الطريقة السوفيتية

قال عضو المؤتمر الوطني السابق عن مدينة الكفرة، التواتي العيضة، إن “ملك المغرب محمد السادس، أسقط جماهة الإخوان على الطريقة السوفيتية”، على حد قوله.

العيضة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: “كان السوفييت إذا أرادوا التخلص من شخصية لها نفوذها، يعينونها رئيساً لمجلس السوفييت الأعلى حتى إذا سقط يكون قد تحطم رأسه”، على حد وصفه.

ولفت إلى أن ملك المغرب، سلم لهم السلطة بقوانين كان هم من صاغها وسيطروا على البلد لعشر سنوات، حتى أفرغ الإخوان كل ما في جعبتهم من أكاذيب وظهروا على حقيقتهم.

وتابع:” تمت مراجعة قوانين الانتخابات وطريقة حساب الأصوات التي صممها الإخوان وذهب بهم إلى الانتخابات والنتيجة كانت ماحقة”.

وشدد على أن سقوط الإخوان كان مروعا لم يكن متوقعاً من أشد خصومهم، فجماعتنا ستقل زيارتهم للمغرب حتى تختفي”.