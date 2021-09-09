تونس وليبيا تتفقان على إعداد بروتوكول صحّي موحّد لفتح الحدود

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بحضور المكلف بتسيير وزارة الداخليّة رضا الغرسلاوي وعددا من المستشارين.

وكان الدبيبة مرفوقا خلال الزيارة بكلّ من وزير الصحة والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وناقش الجانبان التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والإقتصادي.

كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.