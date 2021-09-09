الكتل والأحزاب السياسية ترحب بإصدار البرلمان لقانون انتخاب رئيس الدولة

العنوان_ ليبيا

رحبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

وباركت التنسيقة في بيان لها للشعب الليبي صدور قانون انتخاب رئيس الدولة والذي وصفته بـ” الإنجاز التاريخي”، موجهة التحية لكل الجهود التي بذلتها شرائح المجتمع الليبي وتنظيماته السياسية، وإلى المجتمع الدولي لتحقيق مطلب الشعب في ممارسة حقه في اختيار رئيسه، في سابقة تاريخية منذ زمن الاستقلال.

كما رحبت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية بإصدار هذا القانون، محملةً المسؤولية التاريخية كاملة لأي جهة تحاول منع أو عرقلة العملية الانتخابية، وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب هذه العرقل.

ودعت التنسيقة إلى تغليب مصلحة الوطن وإنجاز هذا الاستحقاق المهم بشفافية ونزاهة وممارسة المزيد من الضغط الدولي في سبيل إخراج كل القوى الأجنبية والمرتزقة، مطالبةً الحكومة بالإسراع في تقديم المساندة للمفوضية وخلق الظروف الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات في كل ربوع الوطن، وتسهيل إجرائها للقاطنين خارج الوطن.

ودعت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية مجلس النواب إلى الإسراع في إصدار قانون انتخاب المجلس التشريعي، مطالبةً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمتزامنة في الموعد المحدد في 24 ديسمبر القادم.

وأكدت على ضرورة مطالبة أبناء الشعب الليبي بضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات وممارسة حقهم في اختيار سلطاتهم والمساهمة في صنع المستقبل الذي يليق بهم.

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