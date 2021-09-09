إثيوبيا تعلن تحقيق انتصار في أزمة سد النهضة

أديس أبابا 09 سبتمبر 2021 (وال) -صرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الخميس، إن إعادة ملف سد النهضة إلى البيت الإفريقي تمثل “انتصارا دبلوماسيا كبيرا” لأديس أبابا.

وأضاف أن “محاولات تدويل سد النهضة” كانت أبرز التحديات التي واجهت إثيوبيا خلال العام الحالي.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، حرص مصر على “تجنب صراع مسلح” حول سد النهضة.

وقال شكري في المقابلة التي نشرت أمس الأربعاء، إن مصر ملتزمة بالمحادثات، وإن “الصيغة كانت دائما أنه بالنسبة لأي دولة، جميع الخيارات مفتوحة دائما” في أزمة سد النهضة.

وشدد شكري على أن مصر حريصة على تجنب “أي نوع من الصراع العسكري”.

وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعده إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.(وال أديس أبابا) س خ.

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