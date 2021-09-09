مباحثات تشاورية تجمع بوريل ومسؤولين ليبيين نحو المصالحة الوطنية

أجرى المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عدة مباحثات تشاورية مع عدد من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى، لمناقشات عدة ملفات مشتركة أبرزها ملف المصالحة الوطنية وانتخابات ديسمبر.

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