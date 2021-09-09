الدبيبة يصل تتونس لمناقشة ملف فتح الحدود

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى العاصمة التونسية في زيارة تبحث ملف إغلاق الحدود بين البلديْن.

وكان الدبيبة أعلن، الأربعاء، نيته في زيارة تونس لـ”وضع النقاط على الحروف” في معرض إجابته عن تساؤل برلماني، حول معالجة الحكومة لأزمة إغلاق الحدود والتوتر المصاحب لها.

ويذكر أن الجانبين “الليبي والتونسي”، قد تبادلا اتهاماتٍ بدعم الإرهاب مع استمرار إغلاق الحدود بين البلديْن الجاريْن، بتوصياتٍ معلنةٍ للجنة العلمية التونسية المختصة بمكافحة “كورونا”.