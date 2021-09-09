“بوريل” عن الانتخابات الليبية: لا مجال لخسارة المزيد من الوقت

ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عقب زيارة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن هذه الزيارة أكدت على تمسك الاتحاد بسيادة ليبيا، واستقلالها، والعزم على المساهمة في إحلال السلام والاستقرار فيها.

ونقلت البعثة عن بوريل قوله، خلال لقائه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، إن الوقت يمضي بسرعة في الاستعداد للانتخابات، ولا مجال لخسارة مزيد من الوقت، مضيفًا أنه يجب الموافقة على التشريعات اللازمة، والبدء في الاستعدادات الملموسة، معبّرًا عن استعداده لتقديم الدعم الفني للمفوضية العليا للانتخابات.

وأشار بوريل إلى جاهزية الاتحاد للبدء في مفاوضات شراكة مع ليبيا حتى تتمكّن من الاستفادة من برامج الدعم أسوةً بالبلدان الأخرى في جنوب المتوسط، بحسب ما تقتضي سياسة الجوار حتى تستفيد من البرامج.

يُشار إلى أن بوريل التقى، خلال زيارته لليبيا، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب موسى الكوني، إلى جانب وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والمبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش، حيث تمحور النقاش حول الوضع الأمني والمصالحة الوطنية وضرورة مغادرة المقاتلين الأجانب إلى جانب حلّ التشكيلات المسلحة وإنشاء مؤسسات عسكرية موحدة إضافةً إلى مناقشة دعم إدارة الحدود من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية وزيادة التعاون مع عملية إيريني البحرية.

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