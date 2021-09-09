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أبو الغيط: تاريخ 24 ديسمبر في ليبيا محطة هامة وحاسمة ومعترف بها دوليا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن تاريخ 24 ديسمبر تاريخ عقد الانتخابات الليبية أصبح يمثل محطة هامة وحاسمة ومعترفا بها دوليا.
ودعا أبو الغيط في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 156، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بسرعة.
وأكد أبو الغيط أهمية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين 2 ومؤتمر دول الجوار الذي عقد بالجزائر نهاية الشهر الماضي، وفي مقدمتها خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية باعتبار ذلك شرطا ضروريا لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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قناة ليبيا الحدث

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