أبو الغيط: تاريخ 24 ديسمبر في ليبيا محطة هامة وحاسمة ومعترف بها دوليا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن تاريخ 24 ديسمبر تاريخ عقد الانتخابات الليبية أصبح يمثل محطة هامة وحاسمة ومعترفا بها دوليا.
ودعا أبو الغيط في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 156، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بسرعة.
وأكد أبو الغيط أهمية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين 2 ومؤتمر دول الجوار الذي عقد بالجزائر نهاية الشهر الماضي، وفي مقدمتها خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية باعتبار ذلك شرطا ضروريا لتحقيق الاستقرار في البلاد.
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