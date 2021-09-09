باشاغا يرحب بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب

العنوان-مصراتة

رحّب، وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، داعيًا جميع الجهات المحلية والدولية إلى استكمال الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية.

وقال باشاغا، إن “إصدار القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب خطوة مهمة وإيجابية جداً من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وإنهاء الانقسام الذي يسود المشهد الليبي”.

وأضاف باشاغا، “ندعو كافة الجهات المحلية والدولية إلى القانون واستكمال باقي الاجراءات التي تسهل العملية الانتخابية”.