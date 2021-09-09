عبد النبي: البرلمان سيقم إجابات الحكومة في جلسة المسائلة الاسبوع المقبل

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إنه سيتم خلال جلسة البرلمان التي ستعقد الأسبوع القادم تقييم الإجابات التي قدمتها حكومة الوحدة خلال جلسة الاستجواب يوم أمس الأربعاء.

عبد النبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري وتابعته صحيفة المرصد، أوضح أنه في حال كانت إجابات حكومة الوحدة خلال جلسة الاستجواب مقنعة وضمن السياق المتفق عليه فالحكومة ستسمر في عملها، أما في حال كانت الإجابات غير كافية وغير مقنعة فمن المحتمل أن يتجه مجلس النواب إلى سحب الثقة من الحكومة.

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