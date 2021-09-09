لجنة برلمانية: الحكومة أنفقت 46 مليار دينار في 8 أشهر

كشفت لجنة التواصل، التي شكّلها مجلس النواب برئاسة النائب عبد السلام نصية، عن حجم مصروفات حكومة الوحدة الوطنية، منذ بداية يناير حتى موفى أغسطس الماضي، والتي بلغت 46 مليار دينار، تمت إحالتها وفق ترتيبات مالية جرت مع المصرف المركزي وفق قانون 1/ 12، والذي يخوّل الحكومة الصرف بتقديرات الموازنة الماضية إلى حين اعتماد الميزانية من مجلس النواب.

وجاءت مصروفات الحكومة وفق المراسلة التي وجهتها اللجنة لرئاسة المجلس، وحصلت “218” على نسخةٍ منها جاءت موزعة أبواب الميزانية حيث جاء بند المرتبات على رأس القائمة بما يتجاوز 18 مليار دينار، بينما تجاوزت مصروفات الباب الثاني المخصص للإنفاق التسيري ثلاثة مليارات دينار، واقتربت مصروفات بند التنمية من ثمانية مليارات دينار، وباب الدعم 12 مليارًا، واستمر التضخم في مصروفات بند الطوارئ، مسجلاً حوالي 5.5 مليار دينار .

وأضافت اللجنة، التي تواصلت مع مصرف ليبيا المركزي، أنها رصدت تحويل مبلغ مليار دينار من عوائد بيع العملة الأجنبية للسنوات الماضية إلى حساب الايراد العام دون تحويلها لحسابات الحكومة، وهو ما يعد بحسب اللجنة مخالفة قانونية وصرفا خارج حدود الميزانية، منوهةً لإجراء بعض التعديلات عند اعتماد الترتيبات المالية، فيما يتعلق بتغيير سعر الصرف.

يُشار إلى أن الحكومة قد لجأت إلى ترتيبات مالية مع المصرف المركزي وفق قانون 1/12 نتيجة تأخر اعتماد الموازنة، حيث بلغت موازنة العام 2020، التي بُنيت عليها التقديرات، قرابة 73.5 مليار دينار.

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