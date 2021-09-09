المسماري: على حكومة الدبيبة إعادة ترتيب أوراقها وسحب القرارت التي أصدرتها بالمخالفة

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن بعض الإجابات التي قدمتها حكومة الوحدة أمس الأربعاء خلال جلسة الاستجواب كان مقنعًا، فيما كان بعضها الأخر غير مقنع.

المسماري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أشارت إلى تحديد الإثنين المقبل كموعدٍ لعقد جلسة للنظر في استمرار الحكومة أو سحب الثقة منها.

وأضافت: “الهدف مما يجري حاليًا ليس إسقاط الحكومة بل تحفيزها للقيام بواجباتها، ونتطلع خلال المدة الممنوحة للحكومة تعيد ترتيب أوراقها وتعالج أخطائها وتسحب بعض القرارت التي أصدرتها بالمخالفة، وتجاوب عن الكثير من الأسئلة التي لم يقتنع النواب بالإجابات التي قدمتها حكومة الدبيبة”.

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