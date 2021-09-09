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تجهيزات لإدخال الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزاوية على الشبكة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ فنيو الشركة العامة للكهرباء بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة بإجراء التجارب التشغيلية للوحدة الخامسة تمهيدا لدخولها على الشبكة العامة بقدرة 30 ميجا وات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة لها.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية، أنه يجري استكمال الاختبارات التشغيلية؛ للوصول بها إلى الحمل الأقصى وهو 150 ميجا وات؛ ليتم بعد ذلك تشغيل مولد البخار الخاص بها بقدرة 60 ميجا وات خلال أيام.

يُشار إلى أنه تم، فجر الأربعاء، الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية للوحدة الغازية الثانية بمشروع محطة مصراتة الغازية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير الكهرباء في مختلف المدن الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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