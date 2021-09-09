فتحي باشاغا: قانون انتخاب الرئيس من الشعب خطوة نحو إجراء الانتخابات في موعدها وإنهاء حالة الانقسام

مصراتة 09 سبتمبر 2021 (وال)- قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابق فتحي باشاغا اليوم الخميس، إن إصدار القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب هي خطوة مهمة وإيجابية جدًا، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وإنهاء الانقسام الذي يسود المشهد الليبي.

وأضاف باشاغا – في تغريده عبر حسابه في موقع تويتر- “‏ندعو كافة الجهات المحلية والدولية إلى القانون، واستكمال باقي الإجراءات التي تسهل العملية الانتخابية”. (وال) إ م

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