نورلاند يبحث مع الدبيبة التحديات التي تواجه الإستحقاق الإنتخابي في ديسمبر المقبل

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بعد ظهر اليوم بمقر السفارة الليبية بتونس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وناقش اللقاء تطورات الوضع السياسي والخطوات المتخذة من كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية تجاه خارطة الطريق، وكذلك التحديات التي تواجه الإستحقاق الإنتخابي في ديسمبر المقبل.

وأكد الدبيبة بأن حكومته تقوم بالإجراءات المطلوبة منها بجدولة زمنية معتمدة وفق مخرجات الأتفاق السياسي الليبي.

ومن جهة السفارة الأمريكية، قالت: أن اللقاء ناقس أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر، والتطورات الحالية في ليبيا”.

وتابعت: “نورلاند جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا وتمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

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