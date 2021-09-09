البعثة الأممية: فرعا مصرف ليبيا المركزي يجتمعان لتعزيز جهود التوحيد

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، قدما في 9 أيلول/ سبتمبر إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي

ووأضاف البيان الذي تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، أنّه “جرى إطلاع المجتمعين على عملية المراجعة المالية التي يسرتها الأمم المتحدة وأجرتها شركة ديلوايت وتم التأكيد على التوصيات الخمسة عشر وخارطة الطريق لعملية إعادة التوحيد. وقدم كل من محافظ المصرف ونائبه إيجازاً حول جهود كل منهما للمضي قدماً في عملية إعادة التوحيد وشددا على وجوب توحيد هذه المؤسسة”

وتابع البيان أنّ “الرؤساء المشاركون أكدوالمجموعة العمل الاقتصادية على أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية واستقرار ليبيا. ومن المتوقع أن يقوم كلا الفرعين في وقت قريب بتعيين فرق فنية وأن تجتمع هذه الفرق الفنية لبذل المزيد من الجهود لتوحيد مصرف ليبيا المركزي. إن وجود مصرف مركزي موحد من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحقيق الرخاء للشعب الليبي. وقد أعربت الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي عن استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لجهود إعادة التوحيد”.

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