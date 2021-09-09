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مصدر لـ218: “النواب” يتوجه لجعل حكومة الدبيبة حكومة تسيير أعمال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ218 أن مجلس النواب سيتحرك في اتجاه اتخاذ موقف جريء من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المصدر إن مجلس النواب وبعد الاستماع إلى ردود الحكومة خلال جلسة الثلاثاء والأربعاء، يتوجه إلى الإبقاء على الحكومة مع جعلها حكومة تسيير أعمال فقط وسحب الصلاحيات التي تتعلق بصرف الأموال.

وفي الخلفيات، أوضح المصدر أن السبب وراء هذه الخطوة التي قد يقدم عليها المجلس في جلسة الأسبوع المقبل، هو أن الحكومة وخلال أربعة أشهر قامت بصرف 46 ملياراً و500 مليون دينار موزعة على الأبواب الخمسة من باب المرتبات إلى باب الطوارئ الذي صرفت منه الحكومة 5 مليارات و487 مليون دينار رغم المطالبات الحثيثة بإلغائه.

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قناة 218 الليبية

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