مصدر لـ218: “النواب” يتوجه لجعل حكومة الدبيبة حكومة تسيير أعمال

كشف مصدر لـ218 أن مجلس النواب سيتحرك في اتجاه اتخاذ موقف جريء من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المصدر إن مجلس النواب وبعد الاستماع إلى ردود الحكومة خلال جلسة الثلاثاء والأربعاء، يتوجه إلى الإبقاء على الحكومة مع جعلها حكومة تسيير أعمال فقط وسحب الصلاحيات التي تتعلق بصرف الأموال.

وفي الخلفيات، أوضح المصدر أن السبب وراء هذه الخطوة التي قد يقدم عليها المجلس في جلسة الأسبوع المقبل، هو أن الحكومة وخلال أربعة أشهر قامت بصرف 46 ملياراً و500 مليون دينار موزعة على الأبواب الخمسة من باب المرتبات إلى باب الطوارئ الذي صرفت منه الحكومة 5 مليارات و487 مليون دينار رغم المطالبات الحثيثة بإلغائه.

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