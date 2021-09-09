الدبيبة وسعّيد يُشددان على النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش واستهداف وحدة واستقرار البلدين

تونس 09 سبتمبر 2021 (وال)- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات؛ لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، والتصدي لكل محاولات استهداف وحدة واستقرار البلدين والمنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما بقصر قرطاج في العاصمة تونس اليوم الخميس، بحسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع ” فيسبوك”.

وأكدت الرئاسة التونسية أن اللقاء؛ مثّل فرصة لاستعراض وشائج الأخوة المتينة، وعلاقات التعاون المثمر بين تونس وليبيا في شتى المجالات، وتجديد التأكيد على وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن في البلدين.

كما شدد الجانبان على ضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش، من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين وفق تصور جديد.

كما تم الاتفاق على استحداث الهياكل المعنية في البلدين لخطاها، من أجل بلوغ حلول مشتركة لبعض المسائل والصعوبات المتعلّقة بالصحّة وحركة تنقل الأشخاص والبضائع في المعابر، ومساهمة المؤسسات التونسية في جهود إعادة الأعمار في ليبيا. (وال)

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