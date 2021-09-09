“الدبيبة” يلتقي في تونس الرئيس قيس سعيد

تقرير/ 218

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج في إطار زيارة تمثل خطوة في اتجاه إزاحة التوتر الحاصل بسبب إغلاق الحدود البرية بين البلدين.

ظهراً وبعد لقاء مقتضب مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والسفير الألماني لدى ليبيا ميشاءيل اونماخت أقلعت طائرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من طرابلس وهبطت في العاصمة التونسية في زيارة أعلن عنها الدبيبة بنفسه خلال جلسة المساءلة التي أقامتها مجلس النواب للحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء.

مكتب الإعلام التابع لحكومة الوحدة الوطنية كشف أن الدبيبة أجرى لقاءاً مع قيس سعيد حضره وزراء الصحة والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ، ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية تطرق إلى التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين وسبل تطوير وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والإقتصادي وبحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى تونس في إطار التأكيد على العلاقة المتينة بين ليبيا وتونس بعد التوتر الأخير والتأكيد على ما جاء على لسان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي عن أن ليبيا وتونس شعب واحد في بلدين .

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