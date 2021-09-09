وزيرة الثقافة تبحث مع عميد وأعيان بلدية ربيانة الصعوبات التي تُواجه القطاع

طرابلس 09 سبتمبر 2021 (وال)- بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي الخميس، مع عميد بلدية ربيانة يحي كوري وعدد من أعيان وحكماء البلدية، المشاكل والصعوبات التي تُواجه قطاع الثقافة في البلدية.

كما ناقش اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، سُبل تفعيل المراكز الثقافية والتعاون في عدد من النشاطات الثقافية، لتفعيل الدور الثقافي في البلدية.

وقدّم عميد البلدية خلال اللقاء؛ درع شكر وتقدير للوزيرة تقديرًا لجهودها؛ في سبيل تطوير المشهد الثقافي في ربوع الوطن. (وال)

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