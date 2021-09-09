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إرسال مراقبين أممين لوقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قال، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة تستعد لإرسال مجموعة أولى من مراقبي وقف إطلاق النار إلى ليبيا.

وأوضح كوبيش، أن المجموعة الأولى ستُرسل في الأسابيع المقبلة.

وأضاف كوبيش، أن اللجنة العسكرية المشتركة تعتزم وضع خطة عمل لانسحاب متسلسل ومرحلي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك لضمان إحراز تقدم تدريجي نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال كوبيش، إن البعثة الأممية تنوي التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بشأن هذه الخطة والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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