أبوالغيط: انتخابات ليبيا محطة هامة وحاسمة

ليبيا-العنوان
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن 24 ديسمبر موعد عقد الانتخابات الليبية أصبح يمثل محطة هامة وحاسمة في ليبيا ومعترف بها دوليا.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 156، قال أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بسرعة.
وأكد أبو الغيط على أهمية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين 2 ومؤتمر دول الجوار الذي عقد بالجزائر نهاية الشهر الماضي، وفي مقدمتها خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية باعتبار ذلك شرطا ضروريا لتحقيق الاستقرار في البلاد.
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