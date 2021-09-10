أبوالغيط: انتخابات ليبيا محطة هامة وحاسمة

ليبيا-العنوان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن 24 ديسمبر موعد عقد الانتخابات الليبية أصبح يمثل محطة هامة وحاسمة في ليبيا ومعترف بها دوليا.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 156، قال أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بسرعة.

وأكد أبو الغيط على أهمية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين 2 ومؤتمر دول الجوار الذي عقد بالجزائر نهاية الشهر الماضي، وفي مقدمتها خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية باعتبار ذلك شرطا ضروريا لتحقيق الاستقرار في البلاد.