نورلاند يجدد لـ الدبيبة دعم بلاده للانتخابات الليبية

ليبيا-العنوان

جدد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ​​في ليبيا، وفق تغريدة السفارة الأمريكية عبر تويتر.

وأكد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم تمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

تأكيد نورلاند جاء خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية، اليوم الخميس، رفقة عدد من المسؤولين، التقوا خلالها بالرئس قيس سعيد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة ثانية أن السفير ريتشارد نورلاند ناقش خلال لقائه مع الدبيبة أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا.