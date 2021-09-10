العرادي يعلن رفضه لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب

ليبيا –العنوان

أعلن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرزاق العرادي، رفضه لقانون انتخاب رئيس الدولة الموقع من قبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، ليكون قابلًا للتنفيذ، وذلك بعد استكمال صياغته من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وقال العرادي عبر تغريدة له عبر صفحته بموقع تويتر أن قانون انتخاب رئيس الدولة الموقع من قبل رئيس مجلس النواب الليبي لن يمر.

يأتي ذلك عقب إعلان وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ترحيبه بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، داعيًا جميع الجهات المحلية والدولية إلى استكمال الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية.

وكانت قد رحبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، واصفة إياه بـ” الإنجاز التاريخي”.