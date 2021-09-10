الصغير يُعلق على قانون انتخاب الرئيس

العنوان-بنغازي

علّق، الدبلوماسي الليبي ووكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، حول صدور قانون انتخاب الرئيس واختصاصات، الذي صدر الأربعاء، من قبل مجلس النواب.

وتساءل الصغير، “هل ستفعل الدائرة الدستورية وتفتح أبوابها خصيصًا لاستقبال طعن في قانون انتخاب الرئيس؟؟. مع العلم الدائرة الدستورية معطلة منذ أن صنعت حكمًا ضد البرلمان في 2014”.

وأصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس واختصاصاته، حيث حدد القانون الشروط الواجب توفرها بالمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.

وجاء إصدار القانون، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.