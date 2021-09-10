الجزائر تتعهد بتعزيز الحوار بين الليبيين

تعهدت الجزائر بمواصلة جهودها لتعزيز الحوار بين الليبيين، بهدف تمهيد الطريق لتسوية سلمية للنزاعات في المنطقة، في وقت يقوم وزيرها للخارجية رمطان لعمامرة بجولة إقليمية يبحث سبل تنفيذ مخرجات اجتماع دول الجوار.

جاء ذلك في كلمة لمندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، أمس الأربعاء، في نيويورك بمناسبة انعقاد المنتدى السنوي رفيع المستوى حول ثقافة السلم.

وشدد ميموني على دور الجزائر في تعزيز السلم والاستقرار في ليبيا وتواصل تعزيز تعاونها مع دول الجوار، لا سيما دول الساحل، حيث قادت وساطة في مالي عام 2015 توجت بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية.

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