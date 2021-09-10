رئيس وزراء مصر: خلافنا مع تركيا سببه تورطها في ‏ليبيا ومن المحتمل استعادة العلاقات معها قريبا

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن خلاف مصر ‏الرئيسي مع تركيا، بسبب تورطها في الصراع الليبي، مرجحا ‏احتمالية استعادة العلاقات بين البلدين هذا العام.‏

وأوضح مدبولي في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن ‏الأزمة الرئيسية لمصر تظل تدخل تركيا في ليبيا، ولكن مع ‏تضاءل الصراع بصورة كبيرة مع تشكيل حكومة الوحدة ‏المؤقتة وانتهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها قد يكون ‏التقارب كبيرا بين البلدين حاليا.‏

وأشار مدبولي إلى أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل ‏عسكريا في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها، ‏مضيفا “نود أن نترك الليبيون يقرروا مستقبلهم بأنفسهم”.‏

وأتم بقوله “مصر تعمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى ‏هدفهم المتمثل في تقرير مستقبلهم”.‏

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