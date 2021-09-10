رئيس وزراء مصر: خلافنا مع تركيا سببه تورطها في ‏ليبيا ومن المحتمل استعادة العلاقات معها قريبا

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن خلاف مصر الرئيسي مع تركيا، بسبب تورطها في الصراع الليبي، مرجحا احتمالية استعادة العلاقات بين البلدين هذا العام.
وأوضح مدبولي في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الأزمة الرئيسية لمصر تظل تدخل تركيا في ليبيا، ولكن مع تضاءل الصراع بصورة كبيرة مع تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة وانتهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها قد يكون التقارب كبيرا بين البلدين حاليا.
وأشار مدبولي إلى أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل عسكريا في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها، مضيفا “نود أن نترك الليبيون يقرروا مستقبلهم بأنفسهم”.
وأتم بقوله “مصر تعمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى هدفهم المتمثل في تقرير مستقبلهم”.
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