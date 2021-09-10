التعليم العالي ترصد «منح شهادات علمية مزورة لمن لا يستحقونها»

رصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تداول شهادات علمية «مزورة»، منحت لأشخاص «لا يستحقونها».

وأعربت الوزارة عن «أسفها لوجود عدد من ضعاف النفوس ممن يزورون شهادات علمية ويمنحوها لمن لا يستحقونها»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ونشرت صورة ضوئية لشهادة طالبة، تظهر تحصلها على البكالوريوس في مجال العلوم الطبية، وذلك للعام الدراسي «2020 – 2021»، بتقدير جيد جدا، من جامعة بنغازي.

واستنكرت الوزارة هذه الأفعال، مشيرة إلى أنها «ستلجأ للجهات القانونية لمحاسبة من تسول له نفسه العبث بالمؤهلات العلمية، وإعطائها لمن لا يستحق».

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